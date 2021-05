A partire da quest’anno è possibile destinare il 5X1000 dell’IRPEF a sostegno della Biblioteca Astense.

Come è noto, questa scelta non comporta una spesa aggiuntiva essendo una quota d’imposta a cui lo Stato rinuncia: coloro che non effettuano alcuna scelta, destinano il 5×1000 allo Stato.

Il 5 x mille non sostituisce l’8 x mille.

COME DEVOLVERE IL 5×1000 ALLA BIBLIOTECA ASTENSE?

Bisogna compilare il modulo 730, il CUD oppure il Modello Unico; firmare nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale”, non quello dei BENI CULTURALI, infine indicare il codice fiscale della Biblioteca: 92060780050.

Inoltre è possibile aiutare la Biblioteca Astense coinvolgendo tutti coloro che possano essere interessati a sostenerla.