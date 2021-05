Nella giornata di oggi, lunedì 17 maggio, una squadra dei Vigili del Fuoco di Asti è intervenuta ad Asti, in via Aliberti, con APS e Pickup, per soccorrere un gatto che da diversi giorni era precipitato in fondo a una cantina.

Giunti sul posto, gli uomini del comando di Asti hanno provveduto al recupero del gatto e a restituirlo al proprietario.