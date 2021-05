Asti, fuga di gas in un alloggio di Via Guttuari: intervento dei Vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Asti sono intervenuti oggi nel capoluogo intorno alle nove in via Guttuari per un fuga di gas in un alloggio.

Gli strumenti utilizzati dalle squadre hanno misurato una pericolosa concentrazione di metano che aveva invaso l’abitazione in quel momento senza nessun occupante. La zona è stata isolata e le persone allontanate. Tramite una ventilazione forzata dei locali la è stata diluita la percentuale del gas infiammabile riportando l’ambiente in condizioni di sicurezza. L’intervento si è concluso verso mezzogiorno.

Per agevolare il soccorso impiegata anche l’autoscala, sul posto i tecnici della società energetica e pattuglie di Polizia e Carabinieri.