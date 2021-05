Asti, ecco gli insigniti dell’Ordine di San Secondo per l’anno 2021

In occasione della festività di San Secondo, patrono di Asti, la Giunta Comunale in data odierna ha conferito l’onorificenza dell’“Ordine di San Secondo” per l’anno 2021.

Lo speciale riconoscimento consiste in una piccola riproduzione in metallo prezioso del Santo Patrono di Asti e in una pergamena riportante l’immagine del Santo Patrono, lo stemma del Comune, il nome dell’insignito e la motivazione e viene tradizionalmente attribuito a persone o enti che si sono particolarmente messi in luce con attività, azioni ed iniziative a favore della comunità astigiana.

Gli insigniti sono: Associazione Genitorinsieme Onlus di Asti; Massimo Cotto; Margherita Gobello; Aldo Mirate; Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso di Portacomaro Stazione; Società Promotrice delle Belle Arti di Asti.

Il sindaco Maurizio Rasero nel dichiararsi soddisfatto per la scelta degli Insigniti ha comunicato che, non appena possibile, si deciderà come e quando attribuire il prestigioso riconoscimento tramite un’apposita cerimonia pubblica; in quell’occasione si procederà anche alla consegna dell’Ordine di San Secondo 2020 conferito all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Asti, ad Aldo Pia, a Bruno Ballario, a Roberto Daneo, a Giorgio Calabrese ed a Piero Carbone.