Asti, continua la campagna del comune di contrasto alle truffe agli anziani: coinvolti gli amministratori di condominio

La campagna di sensibilizzazione per la prevenzione e il contrasto alle truffe agli anziani, promossa dal Comune, continua coinvolgendo questa volta anche gli amministratori di condominio, ai quali è stato chiesto di assumere un ruolo attivo nella diffusione delle informazioni necessarie per sensibilizzare i propri condomini.

Verrà consegnato agli amministratori un decalogo di regole per evitare di essere truffati, da affiggere negli androni dei propri palazzi. Una collaborazione essenziale e capillare che contribuirebbe ad intensificare la circolarità dell’informazione a tutela di chi potrebbe cadere nella rete dei truffatori.

Il progetto contro le truffe agli anziani è stato accolto a pieno consenso dai rappresentanti dei sindacati CISL-CGIL-UIL- ANZIANI che fanno parte del Tavolo Anziani istituito dal Comune e anche dalle associazioni di volontariato che aderito all’iniziativa dedicando un numero di telefono per eventuali segnalazioni. L’associazione ADA di Asti Cuneo ODV: 0141/590191-3460923605-3488106786; l’associazione ANTEAS Asti ODV: 0141/599328 sede in Via XX Settembre,10; F.A.P. ACLI di Asti: 0141/324619 e-mail asti.acli@gmail.com; associazione AUSER ALA di Asti: 0141-30060.

In questo prima fase del progetto, volto alla prevenzione si è voluto attivare processi di consapevolezza su comportamenti da adottare sia a livello individuale che collettivo, attraverso una campagna di sensibilizzazione che utilizzasse strategie comunicative utili per raggiungere una molteplicità di soggetti.

“L’obiettivo è stato quello di sviluppare un’attività di comunicazione articolata a livello locale, dichiarano il sindaco Maurizio Rasero e l’assessore Mariangela Cotto, allo scopo di rendere possibile l‘adozione di comportamenti adeguati, fornendo informazioni sui fattori di rischio, ma anche indicazioni, strumenti e supporto per la popolazione generale.”

Nella foto da sinistra: Roberto Pastrone, Paolo Casalegno, Enrica Coppo, Mariangela Cotto, Roberto Giolito, Franca Penna, Ornella Lovisolo, Giuseppe Bellezza, Giuseppe Castino.