Vigili del Fuoco in azione questa sera, venerdì 28 maggio, ad Asti.

Gli uomini del comando astigiano sono intervenuti in Via Monti dove un albero è caduto ed ha colpito un’auto, i vigili del fuoco hanno liberato il mezzo e hanno provveduto a tagliare i rami pericolanti (come si vede nel video). Non si sono verificati danni a persone.

Sul posto anche la polizia e il sindaco di Asti, Maurizio Rasero.