Asti Benessere 2021, la presentazione degli operatori: Susanna Sibona

Continua il conto alla rovescia per l’edizione 2021 di Asti Benessere, la manifestazione ideata e promossa dalla Cooperativa della Rava e della Fava, che, dopo quella online dello scorso anno (la settima), torna dal vivo con un’ottava edizione in versione “diffusa” dal 7 al 12 giugno.

Prosegue la marcia di avvicinamento con la presentazione degli operatori che partecipano: oggi la presentazione di Susanna Sibona

Annodare, legare, intrecciare: il nuovo modo per rallentare i nostri ritmi di vita si chiama macramé. La magia nasce dal fatto che il macramé richiede tempo, tranquillità e passione, invitando anche alla meditazione.

Nella la sua cura dei nodi, nei suoi materiali naturali, e nella sua creativa spontaneità si ritrova il desiderio della nostra società di un’esistenza meno frenetica, portando alla luce innovativi e creativi pezzi unici.

Con esso, a seconda della misura dei fili o delle corde, è possibile realizzare opere semplici, come bijoux o vestiti, ma anche ampi e scultorei arazzi e divisori per ambienti. Ne risultano interpretazioni sempre nuove e diversi colori, loop geometrici e disegni complessi d’intramontabile bellezza.

Per il macramè non servono aghi, né ferri o uncinetti; bastano le mani e, per questo motivo, in molti ospedali americani ricorrono a questa tecnica per facilitare la riabilitazione di polsi, braccia e mani che hanno subito traumi.

Essendo però un’arte non industrializzabile, oggi è un sapere tradizionale a rischio in quanto stanno piano piano scomparendo le persone che lo conoscono e lo possono tramandare.

Sibona Susanna

