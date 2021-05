Asti Benessere 2021, la presentazione degli operatori: Studio Dendron

Continua il conto alla rovescia per l’edizione 2021 di Asti Benessere, la manifestazione ideata e promossa dalla Cooperativa della Rava e della Fava, che, dopo quella online dello scorso anno (la settima), torna dal vivo con un’ottava edizione in versione “diffusa” dal 7 al 12 giugno.

Per il programma dettagliato e tutti gli aggiornamenti https://www.facebook.com/astibenessere

Prosegue la marcia di avvicinamento con la presentazione degli operatori che partecipano: oggi la presentazione dello Studio Dendron

Lo STUDIO DENDRON di Asti è nato nel 2014 dall’incontro di diverse professionalità accomunate da una stessa idea di cura.

Abbiamo scelto come nome Dendron (dal greco δένδρον, albero), perché l’albero è simbolo di vita in continua evoluzione e rappresenta la maturazione psicofisica e la rinascita.

Ci occupiamo della cura del corpo e della psiche aiutando le persone ad equilibrare il proprio presente con il proprio passato e con i possibili futuri, attraverso quattro discipline: la Medicina Non Convenzionale, la Psicologia, la Psicoterapia e la Dietistica, applicate come singole terapie o all’interno di un progetto integrato, centrato sulla persona.

Durante la Settimana di ASTI BENESSERE sarà possibile prenotarsi per una prima consulenza gratuita con le professioniste dello studio:

Dott.ssa Stefania Musso, psicologa, 3472925593

Dott.ssa Patrizia Garofano, psicoterapeuta, 3286180899

Dott.ssa Laura Moraglio, medico agopuntore, 3398511167

STUDIO DENDRON, Via Arò 70/D

www.studiodendronasti.com