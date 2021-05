Asti Benessere 2021, la presentazione degli operatori: Luca Magliano dell’ Holystic Gym

Continua il conto alla rovescia per l’edizione 2021 di Asti Benessere, la manifestazione ideata e promossa dalla Cooperativa della Rava e della Fava, che, dopo quella online dello scorso anno (la settima), torna dal vivo con un’ottava edizione in versione “diffusa” dal 7 al 12 giugno.

Prosegue la marcia di avvicinamento con la presentazione degli operatori che partecipano: oggi la presentazione di Luca Magliano dell’Holystic Gym

PRIMITIVE FUNCTIONAL MOVEMENT o Allenamento Funzionale a Corpo Libero Metodo WTA (Warrior Training Academy), un metodo che nasce dalla consapevolezza che sebbene l’uomo sia l’essere più evoluto tra le altre specie viventi, l’epoca moderna col suo “indotto falso stato di benessere” lo ha portato progressivamente a perdere coscienza delle proprie abilità.

L’Allenamento Funzionale Metodo WTA è un tipo di allenamento che rispetta i movimenti della Biomeccanica del Corpo Umano apportando così molti benefici al nostro corpo, migliorando la postura, la mobilità articolare per cui può essere applicato per il recupero posturale e post-traumatico e nella prevenzione degli infortuni, decomprime le articolazioni e detensiona la fascia, per cui favorisce la circolazione sanguigna e linfatica e dei liquidi sottocutanei, apportando benefici salutistici ed estetici, utilizza sempre il corpo globalmente per cui lo rende più propriocettivo, reattivo e coordinato, incrementa la resistenza muscolare e cardiovascolare.

Inoltre è un Allenamento che non richiede alcuna attrezzatura per essere svolto, si sviluppa a terra in totale sicurezza e la possibilità di variare facilmente le sequenze di lavoro, rende gli allenamenti sempre stimolanti e divertenti.

