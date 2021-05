Asti Benessere 2021, la presentazione degli operatori: Linfavita

Continua il conto alla rovescia per l’edizione 2021 di Asti Benessere, la manifestazione ideata e promossa dalla Cooperativa della Rava e della Fava, che, dopo quella online dello scorso anno (la settima), torna dal vivo con un’ottava edizione in versione “diffusa” dal 7 al 12 giugno.

Per il programma dettagliato e tutti gli aggiornamenti https://www.facebook.com/astibenessere

Prosegue la marcia di avvicinamento con la presentazione degli operatori che partecipano: oggi la presentazione di Linfavita

Linfavita Cos.na è un’azienda italiana che ha sede a Funo di Argelato in provincia di Bologna e il suo prodotto è il risultato di più di 40 anni di evoluzione del prodotto naturale.

La sua storia inizia nel 1979 e la sua tradizione erboristica sul prodotto naturale risale agli anni in cui il naturale non faceva assolutamente notizia e non era nè una moda nè una tendenza. Erano infatti gli anni della plastica, del petrolio e dei siliconi.

Nessuno credeva e puntava sul naturale a differenza di Linfavita che invece ci credette da subito, non come una scelta di marketing ma come una vera e propria filosofia.

Iniziarono quindi a produrre, proprio nei loro laboratori, gli estratti vegetali direttamente dalle migliori piante e per ottenere estratti di qualità superiore perferzionarono negli anni un metodo che si rifà alla migliore tradizione erboristica: l’antico metodo della percolazione a freddo, unico metodo in grado di dare i migliori estratti vegetali sia dal punto di vista qualitativo che di sicurezza.

Nella percolazione a freddo i principi attivi passano dalla pianta direttamente nell’estratto (esattamente come avviene nel passaggio delle cellule quando la pianta è ancora in vita) attraverso il naturale processo fisiologico dell’osmosi. Questo processo avviene senza stressare in alcun modo la pianta attraverso sistemi come calore, pressione, ultrasuoni, solventi aggressivi ma lasciando alla natura il tempo necessario perchè faccia il suo corso. Grazie a questo metodo si ottengono delle piccole quantità di estrema qualità e sicurezza in quanto il principio attivo, non essendo stressato, si mantiene integro. È un metodo molto lento ma Linfavita ha sempre puntato alla qualità e non alla quantità.

Ecco perchè il prodotto Linfavita è estremamente apprezzato da chi non vuole sviluppare allergie, sensibilizzazioni al prodotto e da chi vuole risolvere e prevenire problemi.

I molteplici prodotti naturali sviluppati nel tempo spaziano dalla punta dei capelli fino alla punta dei piedi e possono essere utili sia esternamente, a livello topico, che internamente grazie agli integratori alimentari.

Ogni lotto di prodotto viene microbiologicamente testato nei propri laboratori per garantirne l’assoluta sicurezza d’uso e, da sempre, non effettua test sugli animali ma si avvale della collaborazione dei migliori istituti universitari e di ricerca per la validazione dei propri prodotti.

Tutto questo fa si che il prodotto Linfavita sia sinonimo di elevata qualità ed eccellenza.

Provare per credere!!!