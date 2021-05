Asti Benessere 2021, la presentazione degli operatori: Linda Frei di MedinForest

Continua il conto alla rovescia per l’edizione 2021 di Asti Benessere, la manifestazione ideata e promossa dalla Cooperativa della Rava e della Fava, che, dopo quella online dello scorso anno (la settima), torna dal vivo con un’ottava edizione in versione “diffusa” dal 7 al 12 giugno.

Prosegue la marcia di avvicinamento con la presentazione degli operatori che partecipano: oggi la presentazione di Linda Frei di MedinForest

MedinForest – Nature & Forest therapy

Quando passiamo del tempo con la Natura, ritorniamo nell’ambiente dove il nostro DNA s’è evoluto. La dove ci sono le condizioni idonee alla vita, il nostro corpo e la nostra anima stanno meglio. L’effetto benefico del tempo passato a contatto con la Natura, in particolare quando passato in modo lento e consapevole, è riconosciuto non solo in modo intuitivo ma anche scientificamente. Il Bagno di Foresta, ispirato dallo Shinrin-Yoku giapponese e chiamato Forest Bathing in inglese, permette questo approccio tranquillo e semplice in ambiente boschivo. Sono un’operatrice certificata con l’Association of Nature & Forest Therapy (ANFT) e il Forest Therapy Institute (FTI). Propongo un attività durante la quale non si sfrutta solo la foresta per il nostro personale benessere ma dove la relazione e la reciprocità sono al centro. Come un ponte vi aiuto ad entrare in contatto con il luogo naturale attraverso degli inviti creati per rallentare il vostro ritmo, aiutarvi a riattivare tutti i vostri sensi, favorendo uno stato mentale rilassato, di apertura e di ascolto. E’ bello assaporare con calma il momento presente e la gioia di vivere semplicemente immersi nella Natura. Alterniamo momenti di tranquilla solitudine a momenti di condivisione dove ad ognuno viene offerto un tempo di espressione e di ascolto. Questa attività permette il recupero dallo stress e porta diversi benefici sulla salute psicofisica. Vi accoglierò durante Asti benessere in un bosco attinente alla Riserva Valleandona, in frazione San Grato di Sessant in collaborazione con il Ristorante Cantina della Stella. Oltre al bagno di foresta faremo un workshop sul tema della gestione e recupero dello stress con la partecipazione della Dott.ssa Laura Moraglio.

MedinForest con Linda Emma Frei, operatrice Nature & Forest therapy ANFT- FTI

Facebook: www.facebook.com/medinforest

Instagram: medinforest

