Asti Benessere 2021, la presentazione degli operatori: La Soffitta dei Bambini

Continua il conto alla rovescia per l’edizione 2021 di Asti Benessere, la manifestazione ideata e promossa dalla Cooperativa della Rava e della Fava, che, dopo quella online dello scorso anno (la settima), torna dal vivo con un’ottava edizione in versione “diffusa” dal 7 al 12 giugno.

Per il programma dettagliato e tutti gli aggiornamenti https://www.facebook.com/astibenessere

Prosegue la marcia di avvicinamento con la presentazione degli operatori che partecipano: oggi la presentazione di La Soffitta dei Bambini

LA SOFFITTA DEI BAMBINI

La Soffitta dei Bambini è uno spazio creato da Alberto Malara ed Elisa Speziale. Nasce nel 2017 con l’obiettivo di porsi come sostegno in ambito scolastico.

All’interno della Soffitta vengono svolte le attività di assistenza compiti, ripetizioni personali e di gruppo, sostegno specifico per BES e DSA, per i quali, viene insegnato un metodo di studio efficace.

La Soffitta è anche uno spazio educativo, dedicato alle letture e fiabe animate, corsi di teatro, giochi, feste a tema e compleanni.

La Soffitta dei Bambini di Alberto Malara ed Elisa Speziale

Via Crova, 21 14049 Nizza Monferrato

Pagina fb: La Soffitta dei Bambini

Instagram: lasoffittadeibambini

Mail: lasoffittadeibambini@gmail.com

YOGA BAMBINI

Lo Yoga è una disciplina olistica, uno strumento prezioso per il benessere fisico, mentale ed energetico dei bambini, aiuta loro a crescere forti, rilassati e centrati.

Avvicinare i piccoli allo yoga, significa insegnar loro un concetto base di questa filosofia: l’essere umano ha potenzialità infinite se sviluppate con la calma e la concentrazione.

Lo yoga per bambini consente di fare propri i princìpi della ‘non violenza’, della verità, dell’onestà rimanendo consapevoli di quello che succede dentro ed intorno a noi, imparando ad esprimere al meglio le proprie emozioni.

Lo yoga agisce sul corpo in modo completo: attraverso le varie posizioni si tonificano i muscoli e si sciolgono le articolazioni, si migliora la circolazione, la coordinazione, si rafforza l’apparato respiratorio e si equilibra il sistema nervoso. Questo, ovviamente per chi è in età scolare, è anche un ottimo aiuto per migliorare la capacità di attenzione.

Il corso di Yoga è strutturato in modo da stimolare l’interesse per questa disciplina attraverso le asana ( posizioni Yoga), il gioco, il racconto , la musica . Un percorso in cui verranno incluse tematiche fondamentali come l’amicizia, il rispetto per gli altri e l’ambiente.

Manuela Travasino

