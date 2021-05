Asti Benessere 2021, la presentazione degli operatori: Centro Studi Yoga Shiva Shakti

Continua il conto alla rovescia per l’edizione 2021 di Asti Benessere, la manifestazione ideata e promossa dalla Cooperativa della Rava e della Fava, che, dopo quella online dello scorso anno (la settima), torna dal vivo con un’ottava edizione in versione “diffusa” dal 7 al 12 giugno.

Per il programma dettagliato e tutti gli aggiornamenti https://www.facebook.com/astibenessere

Prosegue la marcia di avvicinamento con la presentazione degli operatori che partecipano: oggi la presentazione di Centro Studi Yoga Shiva Shakti

Ciao a tutti voi, ci presentiamo siamo Ilary e Gabriele ed insieme da molto tempo condividiamo con gioia e amore pratiche di Hatha Yoga e pratiche di Meditazione ; con lo Yoga si lavora sul nostro corpo con ‘asana’ posizioni e pratiche di respirazione che portano beneficio e armonia in tutto il nostro corpo, mente e spirito. Con la Meditazione proponiamo un percorso ricco di tecniche, dove è possibile apprenderle e farle proprie, per aiutarci a vivere in amore con noi stessi, con gli altri e con tutto ciò che ci circonda. Siamo il Centro Studi Yoga ‘Shivashakti’,ci troviamo ad Asti in via Massimo D’Azeglio, 9 proponiamo: Corsi di Hatha Yoga, Corsi Yoga Bimbi, Percorso di Meditazione e Sessioni Individuali.

