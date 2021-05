Asti Benessere 2021, la presentazione degli operatori: Antonella Giordano, MadreLuna (video)

E’ partito il conto alla rovescia per l’edizione 2021 di Asti Benessere, la manifestazione ideata e promossa dalla Cooperativa della Rava e della Fava, che, dopo quella online dello scorso anno (la settima), torna dal vivo con un’ottava edizione in versione “diffusa” dal 7 al 12 giugno.

In attesa di conoscere il programma dettagliato, iniziamo a conoscere gli operatori che partecipano partendo dalla presentazione di Antonella Giordano

Sono Antonella Giordano e da circa 15 anni mi occupo di benessere femminile.

Da due anni ho fondato la mia attività Madreluna, in cui ho unito la mia passione per i rimedi naturali con la vocazione per aiutare le donne nei loro momenti di trasformazione e cambiamento.

Per questo motivo la mia attività in questa edizione della fiera sarà dedicata al benessere femminile.

In particolare presenterò come gli oli essenziali possono essere un valido supporto nel sostegno al ciclo mestruale, al concepimento e alla ripresa post parto. Ma non solo: quando una donna si trova in una fase di cambiamento, piccolo o grande, personale ma anche professionale, le proprietà degli oli possono essere di grande aiuto.

Offrirò dunque 30 minuti di consulenza individuale sul benessere femminile alle donne che vorranno usufruirne, aiutandole a conoscersi meglio (offrirò anche strumenti di consapevolezza mestruale, ad esempio) e consigliando loro gli oli essenziali più utili a farsi sostenere nel cambiamento. In questa mezz’ora le donne troveranno empatia, professionalità e consigli pratici e utili.

Antonella Giordano

Consulenze online e in presenza Torino e Agliano Terme.

Sito: www.madreluna.it

Pagina Istagram: https://www.instagram.com/antonella.giordano_madreluna/?hl=it

Pagina Facebook Madreluna https://www.facebook.com/madreluna.it

indirizzo mail: info@madreluna.it