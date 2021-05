Asti Benessere 2021, la presentazione degli operatori: Andrea Romagnolo, Kinesiologia

Continua il conto alla rovescia per l’edizione 2021 di Asti Benessere, la manifestazione ideata e promossa dalla Cooperativa della Rava e della Fava, che, dopo quella online dello scorso anno (la settima), torna dal vivo con un’ottava edizione in versione “diffusa” dal 7 al 12 giugno.

Per il programma dettagliato e tutti gli aggiornamenti https://www.facebook.com/astibenessere

Prosegue la marcia di avvicinamento con la presentazione degli operatori che partecipano: oggi la presentazione di Andrea Romagnolo

Sono il dott. Andrea Romagnolo, farmacista presso la farmacia Corso Savona di Asti.

Da quando ho iniziato questa professione, sono sempre stato attratto dalla medicina olistica, e negli anni ho approfondito la conoscenza dell’omeopatia e della floriterapia di Bach. Da un po’ di tempo mi sto specializzando in Kinesiologia, una metodica che vede nel test muscolare lo strumento principe di indagine. Attraverso questo test si verifica la velocità di risposta di un muscolo ad un particolare stimolo, che può essere in relazione al muscolo stesso oppure a tutto il sistema(inteso come insieme di mente e corpo). Sempre attraverso il test muscolare si individuano le correzioni più opportune sfruttando la capacità innata del nostro organismo di riequilibrarsi.

In questo modo si può agire su problematiche che riguardano l’ aspetto strutturale (dolori, postura), biochimico/nutrizionale (alimenti, integratori) ed emotivo (stress, paure).

Presso la farmacia Corso Savona ho quindi iniziato ad unire la kinesiologia al mio lavoro da farmacista, introducendo il test kinesiologico alimetare ed il test kinesilogico con i fiori di Bach.