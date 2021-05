Asti Benessere 2021, la presentazione degli operatori: Alberto Baroni

Continua il conto alla rovescia per l’edizione 2021 di Asti Benessere, la manifestazione ideata e promossa dalla Cooperativa della Rava e della Fava, che, dopo quella online dello scorso anno (la settima), torna dal vivo con un’ottava edizione in versione “diffusa” dal 7 al 12 giugno.

Per il programma dettagliato e tutti gli aggiornamenti https://www.facebook.com/astibenessere

Prosegue la marcia di avvicinamento con la presentazione degli operatori che partecipano: oggi la presentazione di Alberto Baroni

Studio Medicina Tradizionale Cinese applicandola sopratutto alle “discipline di lunga vita”. Con il Maestro Ming Wong mi sono diplomato nel 2009 a Roma al corso triennale di riflessologia plantare con metodo tradizionale cinese tenuto dalla On Zon Su School e ho seguito corsi di cau/moxa tenuti presso Scuola Tao a Milano e Lugano. Seguo corsi di teoria e pratica della MTC tenuti dal maestro Franco Bottalo tra cui una formazione professionale in aromaterapia e pratiche di massaggio sul corpo. Seguo e pratico a livello non professionale discipline quali digitopressione, applicazione di olii essenziali, campane tibetane e pratico Qi Gong con il maestro Vincenzo Marletta.

Il massaggio del piede e la moxa sono pratiche millenarie e in Oriente sono considerate discipline di lunga vita. La moxa, in tempi antichi, era addirittura tenuta in maggior considerazione dell’agopuntura. Seppure completamente differenti per le modalità di applicazione, condividono gli stessi principi di base della Medicina Tradizionale Cinese e gli stessi obiettivi di riequilibrio e tonificazione dell’intero organismo.

Il massaggio del piede è un viaggio alla scoperta di sé stessi, e non è l’operatore a decidere o condizionare, ma, come la terra con il seme, diventa il catalizzatore che permette lo svilupparsi delle potenzialità bloccate o represse. È un modo d’espressione capace di arricchire le possibilità esistenti e svilupparne di nuove, di affrontare in modo nuovo vecchi problemi.

La moxa, come l’agopuntura o lo shiatsu, utilizza principalmente dei punti situati lungo i meridiani energetici. L’effetto dell’agopuntura è principalmente il disperdere, e si applica meglio alle malattie acute; l’effetto della moxa, viceversa, è principalmente di tonificare ed è adatto alle malattie croniche. Può tonificare anche un fisico che era così debole da non avere giovamento da altre terapie.

Alberto Baroni

340.4896.801

www.piederiflesso.it

Ricevo in studio, Corso Allamano 65 Torino, a domicilio e presso centri benessere in Torino, Asti e Ciriè.

https://fb.watch/5zWbsiveBR/