Asti Benessere 2021, la presentazione degli operatori: Airone

Continua il conto alla rovescia per l’edizione 2021 di Asti Benessere, la manifestazione ideata e promossa dalla Cooperativa della Rava e della Fava, che, dopo quella online dello scorso anno (la settima), torna dal vivo con un’ottava edizione in versione “diffusa” dal 7 al 12 giugno.

Per il programma dettagliato e tutti gli aggiornamenti https://www.facebook.com/astibenessere

Prosegue la marcia di avvicinamento con la presentazione degli operatori che partecipano: oggi la presentazione di AironeBio

Aironebio nasce circa 20 anni fa per promuovere la Biodanza e lo Yoga, e da qualche anno il Tai chij insieme a numerose altre attività olistiche per il benessere della persona. Da sempre è associata e collabora con l’Aics Asti.

Le attività sono aperte a neonati, bambini, adolescenti, adulti, donne e uomini, donne in gravidanza, disabili ed anziani.

Con la Biodanza propone percorsi di integrazione psico-motoria e relazionale attraverso il movimento e le sue qualità come la fluidità, la musica e le dinamiche emozionali di gruppo.

Con i percorsi di Yoga, portati avanti da 4 insegnanti qualificati, che propongono diverse forme da quelle più moderne a quelle più tradizionali ed integrali, promuove la crescita interiore personale per ritrovare il tempo dell’armonia con il nostro esistere.

Con le forme del Tai chij e i suoi tempi lenti, promuove l’equilibrio nel movimento statico e dinamico.

Le altre altre attività presenti sono: le Costellazioni familiari sciamaniche, varie forme di Meditazione, Percorsi nel movimento, diverse forme di Ginnastica per il benessere e la salute, lo Yoga della risata e ogni attività che i soci desiderano proporre.