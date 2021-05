Asti, attenzione ai finti operatori ASL: non esistono controlli sui certificati vaccinali

Sono state segnalate all’Asl di Asti persone che si presentano a casa dei cittadini, qualificandosi come medici Asl e chiedendo di controllare il certificato vaccinale o un attestato di avvenuta vaccinazione anti-Covid.

L’Azienda Sanitaria precisa che non esistono dipendenti Asl incaricati di svolgere questo compito né, in generale, è previsto che operatori dell’azienda sanitaria si rechino presso le abitazioni per motivazioni inerenti alle vaccinazioni Covid, fatta salva ovviamente l’attività di vaccinazione domiciliare, nell’ambito della quale però i cittadini vengono preventivamente avvertiti dall’azienda.

Per qualsiasi dubbio, si deve chiamare l’Asl di Asti ai numeri 0141/484427 o 0141/486551 e, nel caso, avvisare le forze dell’ordine.