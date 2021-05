Asti, ancora aperti i termini per le agevolazioni Tari delle utenze domestiche disagiate

Il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore Renato Berzano ricordano che sono ancora aperti i termini per presentare la domanda di agevolazione TARI anno 2021 in favore delle persone fisiche residenti nel Comune di Asti, il cui nucleo familiare presenta un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a € 12.000,00.

C’è tempo sino alle ore 12.00 del giorno 24 maggio 2021 per presentare apposita domanda, utilizzando il modello disponibile sulla homepage del sito internet della Città di Asti (www.comune.asti.it), nella sezione “Novità dal sito”.

La domanda deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata: tributi.comuneasti@pec.it (riceve anche da email), riportando nell’oggetto “TARI 2021 – Domanda agevolazione ISEE”.

Per informazioni e chiarimenti, contattare l’ufficio Tributi del Comune di Asti al numero 0141/399987.