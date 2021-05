Asti, all’ospedale Cardinal Massaia nessun ricoverato Covid in terapia intensiva

Oggi all’Ospedale di Asti gli ultimi due pazienti Covid rimasti in rianimazione stati trasferiti nei reparti, in quanto in via di miglioramento.

Al momento quindi al Cardinal Massaia non ci sono pazienti Covid in Rianimazione, mentre sono 61 i ricoverati nei reparti Covid.

Oggi pomeriggio la Rianimazione Covid verrà sanificata in vista della sua riconversione a Rianimazione ordinaria, che resterà comunque dotata di due box di isolamento per eventuali nuovi pazienti Covid.

Questo permetterà di liberare e riconvertire il blocco operatorio di day surgery che ospita attualmente la Rianimazione per i pazienti No-Covid.