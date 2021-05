Asti, ADA e McDonald’s insieme per le famiglie in difficoltà

Per 4 settimane, i volontari dell’Associazione per i Diritti degli Anziani Asti Cuneo consegneranno 50 pasti a settimana a bambini, anziani e famiglie in difficoltà. I pasti, preparati dal team di lavoro del ristorante McDonald’s di corso Alessandria, porteranno sollievo a persone provate dalla pandemia e che stanno vivendo un momento problematico. “Un bell’esempio di sinergia fra volontariato e imprenditoria a favore di chi ha bisogno di tornare a sorridere” commenta la presidente Enrica Coppo.