Asti, a Scuola torna il Donacibo a favore di persone in difficoltà

Dopo lo stop forzato dello scorso anno, torna con un’edizione speciale l’iniziativa “DonaCibo”, che coinvolge per tutto il mese di maggio diversi Istituti scolastici del territorio. Grazie alla raccolta di cibo promossa dalla Federazione Nazionale Banchi di Solidarietà, si potranno donare generi alimentari non deperibili per il sostegno delle famiglie in stato di bisogno, che i Banchi di Solidarietà supportano durante l’anno.

L’iniziativa, coordinata nel territorio dal Banco di solidarietà “Rino ed Elsa Galeazzi” di Asti, è diventata negli anni un’occasione per gli studenti di sperimentare la bellezza del dono e imparare a combattere lo spreco. Ulteriori informazioni: bancodisolidarietaasti@gmail.com