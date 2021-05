Asp e Comune di Asti aderiscono all’iniziativa “Save the Green” promossa da Junker App e Domopak Spazzy

“Save the Green” è l’iniziativa che nasce dalla collaborazione tra Junker App, l’applicazione che da qualche mese Asp ha messo a disposizione dei cittadini astigiani per una corretta gestione della raccolta differenziata, e Domopak Spazzy, gamma di sacchetti per la raccolta.

L’Amministrazione comunale di Asti e Asp, soggetti attivi nella salvaguardia del decoro urbano della città e promotori di una corretta gestione dei rifiuti, hanno espresso la loro adesione a questa iniziativa, che unisce la sensibilizzazione degli utenti verso lo svolgimento responsabile della raccolta differenziata con la riqualificazione ed il ripristino del decoro urbano di un’area verde della città.

La scansione del codice a barre dei prodotti è la funzionalità che differenzia Junker App, rendendola strumento utile e quotidiano per gli utenti che, in questo modo, vengono aiutati nell’individuazione del corretto conferimento dei rifiuti. Ecco, quindi, che di questa funzionalità si serve l’iniziativa “Save the Green”.

Come funziona? Fino al 30 novembre 2021, i cittadini che, utilizzando l’App Junker, scansionano il maggior numero di codici a barre dei prodotti da smaltire (in totale anonimato, senza che venga tracciato nessun dato sulle ricerche effettuate), consentiranno al proprio Comune di appartenenza di essere selezionato per un intervento di riqualificazione e pulizia di un’area verde (indicata dal Comune stesso) con il contributo di Domopak Spazzy.

La selezione del Comune vincitore sarà determinata dal numero più elevato di scansioni effettuate, che sarà calcolato in proporzione al numero degli abitanti, senza alcuna penalizzazione delle città più piccole partecipanti.

“L’iniziativa di Junker App e Domopak Spazzy – ha sottolineato il Sindaco Maurizio Rasero – si configura come un’importante opportunità in cui i cittadini astigiani, attraverso un piccolo e “sostenibile” gesto, possono aiutare il Comune di Asti a qualificarsi per l’ottenimento del “premio green” messo in palio”.