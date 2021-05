Apri Asti riparte con un caffè letterario e una raccolta fondi

Sabato 29 maggio dopo l’assemblea ordinaria dell’APRI ASTI, dalle 17, soci, volontari e simpatizzanti si riuniranno per un caffè letterario “Poesie per un’ora” di Alessandro Boero e un aperitivo raccolta fondi per l’associazione.

Dopo un lungo periodo di attività svolte via telematica ci sarà un momento di ritrovo e di condivisione con letture ad alta voce grazie a volontari che si mettono a disposizione non solo per i disabili visivi ma per la cittadinanza.

Gli eventi si terranno rispettando il distanziamento fisico, all’aperto, presso il Circolo Nuovo A. Nosenzo di via Filippo Corridoni, 51, in Asti.

Per tutti coloro che intendono intervenire, per l’aperitivo, sono invitati a scrivere e prenotarsi scrivendo a asti@ipovedenti.it entro e non oltre mercoledì 26 maggio

“Sarà una grande emozione ritrovarci in presenza e un buon antidoto per riprendere piano piano a vivere dopo questo lungo periodo di distanziamento fisico” commenta la presidente Renata Sorba.