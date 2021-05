Aperte le iscrizioni per Asti Benessere 2021

L’ottava edizione di ASTI Ben Essere si svolgerà ad Asti ed in alcuni comuni della provincia da lunedì 7 a sabato 12 giugno.

Il format della manifestazione è stato completamente rinnovato al fine di attenersi scrupolosamente alle normative anti contagio covid 19.

L’evento oltre ad essere spalmato su tutta la settimana avrà la caratteristica di essere diffuso sul territorio coinvolgendo numerosi centri olistici ed associazioni di Asti e provincia.

Il programma in continuo aggiornamento lo si può consultare sul sito della Cooperativa Della Rava e Della Fava:

http://www.ravafava.it/ravafava/wp-content/uploads/2021/05/brochure-AstiBenessere2021_07.pdf

Tutte le attività si svolgeranno su prenotazione obbligatoria in quanto avranno un limite di presenze : nel programma sono indicati i numeri di telefono per prenotarsi.

E’ possibile già da oggi e fino al 6 giugno telefonare per la prenotazione.

La pagina ufficiale per essere aggiornati sull’evento: https://www.facebook.com/astibenessere/

E’ stata inoltre attivata una pagina Instagram al link https://www.instagram.com/astibenessere/

ASTI Ben Essere è un progetto culturale della Cooperativa Della Rava e Della Fava nato nel giugno 2014 per far conoscere a più persone possibili operatori qualificati in diverse discipline olistiche e naturali.