All’Istituto Pellati al via il nuovo “Progetto hOST”

Al Pellati parte un nuovo progetto, chiamato Progetto hOST.

“Il nome” dichiara la Dirigente Prof. Matelda Lupori “richiama il concetto di ospitalità. Infatti il progetto è l’esito di un ripensamento delle attività di stage che il Pellati organizza ormai da molti anni e che erano state momentaneamente sospese per la pandemia. Queste attività hanno unito da sempre gli studenti, ospitati nelle più diverse realtà economiche, e gli enti ospitanti: liberi professionisti, farmacie e negozi, ditte, artigiani, enti profit e no profit, biblioteche, comuni… Il nome si incardina sulle tre lettere O S e T, che riassumono il titolo ‘Obiettivo: Scuola e Territorio. per uno stage che diventi esperienza e cultura’.

Nel momento in cui possiamo riprendere la vita in pubblico dopo un così lungo periodo di drastica riduzione dei contatti umani, siamo convinti che il rapporto con gli operatori del territorio sia fondamentale per la crescita di una Comunità Educante, e che questo possa svilupparsi attraverso la reciproca conoscenza, l’osservazione preparata e attenta, la narrazione e la condivisione delle esperienze fatte. Abbiamo quindi cercato di sostenere gli studenti in una presenza sul mondo del lavoro che sia costruttiva per il sé: condividendo la riflessione a priori su alcuni aspetti da osservare e valutare durante lo stage e ipotizzando una serie di incontri a inizio anno 2021-22 con esperti che aiutino i ragazzi a perfezionare la propria narrazione sui suddetti aspetti. Come già avvenuto da 4 anni, ci è stata molto utile la collaborazione con BNI, che attraverso Business Voices ci ha aiutato a definire questo progetto” conclude la Lupori

I soggetti del territorio che hanno collaborato agli stage, o che stanno prendendo in considerazione l’ipotesi di collaborare, sono invitati a partecipare in videoconferenza alla Giornata di apertura Stage 2021 – 7 giugno 2021 ore 10,30-12,30

Programma:

Come “leggere” l’azienda

Prof. Paolo Moretto esperto di comunicazione e management delle PMI

Organizzare gli stage

Prof. Maria Grazia Roggero Responsabile PCTO, docente di Economia

Interventi liberi e domande

Chi avesse piacere di collegarsi compili https://forms.gle/69EeVBtJxz8i858eA