All’isola ecologica di Castiglione Tinella si raccoglie anche olio alimentare

All’isola ecologica situata dietro il palazzo comunale di Castiglione Tinella è stato aggiunto il contenitore blu per la raccolta differenziata degli oli alimentari.

Questa nuova raccolta va a soddisfare le esigenze e le richieste dei castiglionesi, che spesso hanno difficoltà a smaltire questo tipo di rifiuto. L’azione, allestita in collaborazione con il Coabser, rappresenta un passo in avanti verso l’ulteriore miglioramento della raccolta differenziata che, a Castiglione Tinella, presenta già numeri molto positivi con una percentuale in costante aumento.

“Questo avviene grazie alla sensibilità che i cittadini hanno assunto, contribuendo ad avere un paese sempre più pulito e rivolto alla tutela ambientale” commenta il sindaco Bruno Penna. L’olio dovrà essere smaltito all’interno di bottiglie di plastica, che andranno inserite nell’apposito cassonetto. Un nuovo servizio che non comporterà aumenti per i costi di raccolta e di smaltimento.