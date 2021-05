“Alleniamo la mobilità”, al via corsi online di discipline olistiche e total body per scaricare tensione e stress

Dopo mesi di lockdown che hanno costretto alla rinuncia delle attività fisiche, è arrivato il momento di “darsi una mossa” a beneficio della salute fisica ma anche mentale.

Con questa idea si è sviluppato il progetto “FelizzanOltre Salus”, voluto e attivato da un gruppo di associazioni delle province di Alessandria e Asti, coordinato dalll’Associazione FelizzanOltre e finanziato dal bando WE.CARE della Regione Piemonte.

Tra le diverse azioni progettuali c’è anche l’organizzazione di corsi di attività fisica online che hanno come obiettivi il contrasto alle solitudini involontarie e la salvaguardia della salute.

Uniti sotto lo slogan “Alleniamo la mobilità per scaricare stress e tensioni” sta per prendere il via un percorso di discipline olistiche del Sud Est asiatico, che si svolgerà nei giorni di martedì e giovedì, dalle 18 e un percorso “Total body”, programmato nei giorni di mercoledì e venerdì, sempre dalle 18. Per adesioni e richiesta informazioni: felizzaoltre.istruttore@gmail.com

Tutte le lezioni, inoltre, saranno registrate e messe a disposizione dei partecipanti.

Il palinsesto dei corsi potrà essere seguito su piattaforma Meet: per seguire i corsi in diretta sarà creato un gruppo WhatsApp e un link per partecipare.

A tenere i corsi sarà l’ASD Kombat System Felizzano.“L’attività fisica accompagnata on line – sottolineano gli organizzatori – possiede anche una valida azione terapeutica che combina esercizi di ginnastica con obiettivi finalizzati ad attenuare forme di stress, per un allenamento completo teso al benessere psicofisico. Si tratta di un modo istantaneo per abbassare la tensione, che aiuta a ridurre i fattori di rischio per le malattie cardiache dovute a stress. Le risate, inoltre, aiutano a ridurre la pressione del sangue e abbassano i livelli di colesterolo”.

Il progetto “FelizzanoOltre Salus” promosso dall’Associazione FelizzanOltre è realizzato in collaborazione con il Comune di Felizzano, il CISSACA, il CSVAA, l’AUSER e le Associazioni APOS di Felizzano, Vela di Ovada, Mani Colorate di Asti e Kali Kombat System – M.M.A. di Felizzano.