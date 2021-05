Alla scuola primaria di Calliano la premiazione per la borsa di studio “Teresa Rosmino Bonvicino”

Martedì 25 Maggio scorso gli alunni della classe quinta della scuola primaria di Calliano si sono messi alla prova nello svolgimento del tema per il conseguimento della Borsa di Studio “Teresa Rosmino Bonvicino“, come ormai è consuetudine da quindici anni.

Il Dottor Albertolomeo Bonvicino, nonostante le restrizioni dovute al contenimento del Covid, ha fortemente voluto che questa iniziativa, in memoria della sua cara mamma, prima vincitrice di un Concorso pubblico in Calliano, si ripetesse con le stesse modalità indicate dall’intestataria.

Ad oggi, infatti, questa Borsa di Studio risulta essere l’unica in Calliano che prevede lo svolgimento di un tema, ovvero una prova simile ad un concorso volto al riconoscimento del merito.

Poiché la Sig.ra Rosmino ha svolto e vinto questa prova quando frequentava lei stessa la quinta elementare, la scuola porta a termine ogni anno questa ricorrenza anche grazie alle commissarie d’esame, le Prof.sse Elisa Bosso e Maria Rita Laio.

La festa di premiazione, alla presenza del Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Moncalvo Dott. Ferruccio Accornero, ovviamente adeguata alle norme di contenimento del Covid, si svolgerà presso la scuola di Calliano il giorno 3 Giugno alle ore 09,00.

E’ prevista un’esecuzione alla tastiera da parte degli alunni di classe quinta diretta dall’insegnante di musica, la maestra Cinzia Franco che sarà presente per l’occasione.