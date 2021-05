Alla chiesa del Sacro Cuore il Rosario dei Popoli

Per vivo desiderio di Papa Francesco, maggio è stato dedicato alla preghiera del rosario in una sorta di “maratona” che ha coinvolto tutte le chiese del mondo per invocare la fine della pandemia. Proprio per celebrare la fine del mese e per creare una delle prime occasioni di riunione tra le varie comunità, l’Ufficio Pastorale Migranti ha organizzato il Rosario dei Popoli, animato dalle comunità etniche cattoliche dell’Astigiano.

L’appuntamento è per lunedì 31 maggio, alle 20.45, nel sagrato della parrocchia del Sacro Cuore.

Ogni decina del rosario sarà animata da una comunità che porterà anche l’immagine della Madonna che più rappresenta le proprie origini.

La comunità brasiliana, ad esempio, reciterà le decina in portoghese e omaggerà Nostra Signora Aparecida. La comunità albanese, che animerà anche i momenti musicali, omaggerà invece la Madonna del Buon Consiglio. Tra le altre comunità saranno presenti anche quella filippina e quella peruviana, ma l’invito a partecipare è aperto a tutti , ovviamente anche ai cattolici italiani “perché si tratta di un momento di condivisione”, spiegano Daniela Iavarone e Paolo Maccario, responsabili della pastorale Migrantes.

“Così tutti i popoli uniti, in un’alternanza di lingue e canti, realizzeranno l’espressione biblica “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio” (At 12,5)”, concludono.