Alla Bottega Altromercato di Asti la promozione del riso che fa bene alle persone e all’ambiente

Una campagna per promuovere il riso buono per chi lo consuma, per chi lo produce e per il nostro pianeta: dal 27 maggio e fino al 6 giugno alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti, si andrà a presentare le filiere di alta qualità del riso biologico Altromercato: il basmati indiano e le diverse varietà del riso Hom Mali della Thailandia.

Profumo, fragranza, aroma, sono alcune delle traduzioni della parola hindi Basmati, il riso dal chicco lungo e profumato, dal sapore delicato, quasi dolce, uno dei risi più pregiati al mondo, tanto da meritarsi il nome di Champagne dell’India. Ancora più pregiato è il riso Basmati della Fair Farming Foundation Ramnagar che proviene dai villaggi remoti nello Stato dell’Uttarakhand alle pendici dell’Himalaya, dove 500 piccoli produttori indiani coltivano il riso secondo i dettami dell’agricoltura biologica, a tutela dell’ecosistema locale.

Negli anni ‘90 Green Net si accorse che i propri soci coltivavano il riso Hom Mali (o jasmin) in modo naturale, ma non avevano la possibilità di ottenere la certificazione biologica perché le pratiche erano troppo complicate. Nel 2000 venne fondata la Earth Net Foundation per organizzare la filiera produttiva del riso biologico con i 1200 piccoli produttori, per garantire un riso d’alta qualità e per uniformarsi alle regole dell’Unione Europea in materia di certificazione biologica.

Green Net e Earth Net s’impegnarono fortemente nella formazione dei contadini, unendo le conoscenze scientifiche più recenti ai saperi tradizionali, svolgendo molti esperimenti sul campo e continuando a confrontarsi con i contadini, per trovare i fertilizzanti biologici più efficaci, garantire una buona produttività e preservare l’ambiente. Furono una delle prime organizzazioni in Thailandia ad ottenere la certificazione biologica per il riso.

Sarà possibile conoscere il riso Thai aromatico, il riso thai integrale, il riso integrale thai rosso e il riso integrale thai nero

Queste due realtà stanno lavorando da alcuni anni per implementare azioni colturali per far fronte alle devastanti conseguenze dei cambiamenti climatici sulle loro produzioni.

Dal 27 maggio al 6 giugno un’invito alla prova con uno sconto immediato del 15% sull’acquisto di tutte le qualità di riso Altromercato.