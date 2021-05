Alfiano Natta, la scuola per la giornata mondiale delle api

Anche la scuola primaria di Alfiano Natta ha celebrato la Giornata Mondiale delle Api: gli alunni sono stati invitati a riflettere sull’importanza delle api per l’uomo e per l’ambiente in generale.

Interessanti gli spunti emersi dalla discussione in classe riguardo iniziative atte alla salvaguardia di questo piccolo insetto, così simpatico e prezioso; l’attività si è conclusa con rappresentazioni grafico-pittoriche di grande effetto.