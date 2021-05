Alba: “Tutti a scuola in bici” per la Giornata Mondiale della Bicicletta, giovedì 3 giugno

Per la Giornata Mondiale della Bicicletta, giovedì 3 giugno 2021, l’Amministrazione comunale di Alba ha patrocinato l’iniziativa “Tutti a scuola in bici”, a cura di Fiab Alba Salinbici, che invita tutti gli studenti di ogni ordine e grado del territorio ad andare a scuola in bici giovedì 3 giugno, come faranno gli studenti Green Club del Liceo Scientifico di Alba.

Quest’anno la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta sta promuovendo in giro per l’Italia il “bike to school”. Insieme alla Società Italiana di Pediatria, Fiab ribadisce “l’andare a scuola in bici” come una pratica importante e salutare per alunni, studenti e famiglie perché la mobilità ciclistica rende le città e le aree vicine agli istituti più sicure e vivibili e perché pedalare rappresenta una salutare abitudine quotidiana.

«L’iniziativa di Fiab – dichiara l’assessore comunale alla Mobilità Massimo Reggio – è molto positiva e promuove la mobilità sostenibile. Nell’ambito del Pums, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, dovremo favorire e migliorare gli spostamenti casa – scuola in bicicletta».