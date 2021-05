Alba, quarto appuntamento di “Nutri-menti” con l’associazione Le2impronte

Domenica 16 maggio appuntamento con “Nutri-menti: benessere a 360°” il ciclo di incontri gratuiti organizzati dall’Associazione Le2impronte per scoprire il benessere nelle sue sfaccettature.

“Questo progetto nasce per incontrarci, condividere le nostre risorse e scelte legate al benessere, ma anche

per dare spazio per coltivare i nostri corpi, menti, relazioni, emozioni. E quale tempo lo rappresenta meglio della primavera? – così l’associazione che sottolinea come il prossimo incontro sia il primo in presenza – Le psicologhe di Istinto e Psiche, Elisabetta Marengo e Chiara Puliga, e l’Associazione Turismo in Langa accompagneranno in una giornata all’insegna del piacere e del vivere in pienezza ciò che siamo e abbiamo, nonostante le difficoltà, attraverso tre momenti dedicati al pubblico adulto”.

La giornata inizierà alle 10 con il laboratorio di DanzaMovimentoTerapia, per svegliare i nostri sensi e le nostre risorse, per muoverci nel mondo con più piacere e consapevolezza; continuerà alle 15 con la Mindfulness, una tecnica meditativa e di autoascolto per scoprire e godere della quiete nella mente e nel corpo; per finire con un percorso per smascherare cinque falsi miti sull’enologia con una degustazione sensoriale di vini, attraverso gusto, olfatto e presenza, suddiviso in due turni dalle 17.30 alle 19 e dalle 20 alle 21.30.

L’incontro si terrà nella sede di Alba, in viale Vico 6, per una giornata di eventi nel massimo rispetto della tutela della nostra salute. Come per tutti gli altri incontri del progetto anche questi saranno completamente gratuiti, grazie al

contributo da parte della fondazione CRC. Necessaria la prenotazione per permettere di organizzare tutto al meglio e in totale sicurezza.

Per informazioni e prenotazioni: siti web o le nostre pagine Facebook e Instagram Le2Impronte o Istinto e Psiche, oppure 349 68 29 388. Il quinto e ultimo incontro si terrà sabato 11 e domenica 12 giugno presso Zona H.