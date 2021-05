Alba: online i Salottini Universitari per l’orientamento

Nell’ambito delle attività dedicate all’Orientamento e in continuità con il Salone Universitario del marzo scorso, l’Ufficio Informagiovani del Comune di Alba organizza i “Salottini Universitari – Orientamento online”.

Si terranno venerdì 14 e sabato 15 maggio 2021. In tutto otto appuntamenti sulle peculiarità quotidiane della vita da studente universitario.

Gli incontri sono rivolti agli studenti maturandi che proseguiranno gli studi all’Università. A loro è offerta l’opportunità di dialogare con i futuri colleghi sulla vita di facoltà. Curiosità, dubbi, perplessità, “istruzioni per l’uso per la vita universitaria”. I ragazzi potranno confrontarsi con chi, prima di loro, si è trovato a vivere le medesime esperienze mettendo a disposizione delle matricole buone pratiche di sopravvivenza.

“Abbiamo ritenuto interessante per i maturandi avere l’opportunità di incontrare ragazzi universitari – dichiara l’Assessore alle Politiche Giovanili Carlotta Boffa – i quali, oltre ad una sintetica introduzione della propria facoltà, racconteranno le difficoltà incontrate, i momenti difficili, le criticità prodotte dal “salto di categoria” e di come si sono attrezzati a superarle. In questo modo, ci sia concessa la metafora in questo anno dedicato a Dante, saranno il “Virgilio” che darà loro risposte, consigli e incoraggiamenti per vivere al meglio anni importantissimi di formazione e crescita”.

Gli incontri si terranno online e saranno divisi in macro aree secondo l’indirizzo di facoltà.

Per partecipare agli incontri è necessario prenotarsi mandando una e-mail a: informagiovani@comune.alba.cn.it, specificando il proprio nome e cognome, la scuola di provenienza e l’area tematica che si è interessati a seguire. A seguito verrà inviato il link per partecipare al salottino.

Per informazioni: 0173/292348-349

CALENDARIO INCONTRI

Venerdì 14 maggio

– Ore 17.00-18.30: AREA LINGUISTICA

– Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa mediterranea – Venezia

– Lingue e Culture dell’Asia e dell’Africa – Torino

– Mediazione linguistica – Torino

– Ore 18.30-20.00: AREA UMANISTICA

– Lettere Classiche – Bologna

– Lettere Moderne – Torino

– Storia – Torino

– Filosofia – Padova e Bologna

Sabato 15 maggio

– Ore 10.00-11.30: AREA SCIENTIFICO-SANITARIA- MEDICA

– Medicina – Genova

– Medicina – Torino

– Dietistica (Professione sanitaria) – Torino

– Fisioterapia (Professione sanitaria) Genova

– Ore 11.30- 13.00: AREA DESIGN/INGEGNERIA

– Design – Torino

– Ingegneria Ambientale – Torino

– Ingegneria Matematica – Torino

– Ingegneria della Produzione Industriale – Torino

– Ingegneria dell’Autoveicolo – Torino

– Ingegneria Biomedica – Torino

– Ingegneria Informatica – Torino

– Ore 14.00-15.30: AREA ARTISTICA

– Accademia delle Belle Arti – Torino

– Scuola Internazionale Comics – Torino

– Conservatorio – Cuneo e Alessandria

– Ore 15.30-17.00: AREA SOCIALE-EDUCATIVA

– Educatore nei servizi per l’infanzia – Bologna

– Scienze della Formazione Primaria – Torino

– Educazione Professionale (Professione sanitaria) – Savigliano

– Ore 17.00-18.30: AREA SOCIALE

– Antropologia, religioni e civiltà orientali – Bologna

– ICT (Innovazione sociale, comunicazione e nuove tecnologie) – Torino

– Ore 18.30-20.00: AREA SCIENZE NATURALI

– Scienze ambientali e naturali – Genova

– Biologia – Torino

– Chimica – Torino

– Biotecnologie – Torino

– Scienze Agrarie – Torino