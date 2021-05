Alba, nasce il Comitato Sport per promuovere eventi sportivi di eccellenza in città e supportare le società albesi

E’ stato presentato ieri, giovedì 27 maggio, nell’arena esterna del Teatro Sociale, il Comitato Sport del Comune di Alba.

Nato dalla positiva esperienza e dall’entusiasmo del Comitato albese istituito in occasione del Giro d’Italia, che solo poche settimane fa ha curato la gestione del passaggio in città della corsa rosa e della partenza del Giro-E, il nuovo gruppo di lavoro vorrebbe accogliere al suo interno un rappresentante per ogni disciplina sportiva oggi presente ad Alba.

Il Comitato Sport lavorerà in sostegno alle diverse realtà locali, supportandole nell’organizzazione degli eventi e cercando di essere un riferimento per richieste e istanze, come quelle legate alle disposizioni per l’emergenza sanitaria. Il nuovo sodalizio, inoltre, proporrà eventi sportivi a tema ambientale, come le apprezzate passeggiare ecologiche già organizzate in città, e turistico per andare ad arricchire le proposte outdoor per i visitatori.

Per questo, oltre al consigliere delegato allo Sport, Daniele Sobrero, erano presenti l’assessore al Turismo Emanuele Bolla e il consigliere e presidente della Commissione Ambiente Stefania Balocco. Al tavolo dei relatori anche Giulio Abbate, presidente del Comitato Sport, e l’artista Renato Cane, in arte Caren, che ha disegnato il logo.

Alla presentazione sono intervenuti anche tre testimonial d’eccezione, Carlo Balocco, Felice Bertola e Massimo Berruti, che insieme hanno fatto la storia della pallapugno, la disciplina simbolo della tradizione sportiva del territorio e con cui la città quest’anno tornerà a vivere l’emozione della serie A.

Daniele Sobrero, consigliere comunale con delega allo Sport: “Dopo l’ottimo lavoro di squadra fatto per il Giro, non volevamo rinunciare all’entusiasmo e alla voglia di fare di questo gruppo di lavoro. E’ nata così l’idea di un Comitato permanente che possa rappresentare tutti gli sport che si praticano ad Alba e che possa diventare un punto di riferimento per le diverse società, aiutandole dal punto di vista pratico e organizzativo e contribuendo ad animare la città con eventi sportivi e proposte outdoor di qualità. Per questo invito il mondo dello sport albese ad aderire con rappresentanti e proposte”.

“Nella nostra città – dichiara l’assessore al Turismo Emanuele Bolla – sport e turismo sono strettamente collegati e il grande lavoro fatto nei mesi passati dal consigliere Sobrero per programmare con lungimiranza la costituzione di questo comitato mette oggi a disposizione di tutti noi una struttura importante a supporto degli eventi cittadini”.

La consigliera e presidente della Commissione Ambiente Stefania Balocco: “Il successo delle passeggiate ecologiche organizzate in queste settimane dimostra che il binomio sport e ambiente funziona. Sono due gli appuntamenti ora in programma: questa domenica alle 9,30 con L’Alba del Tonic Walking e e sabato 5 giugno con Spazzamondo, evento proposto dalla Fondazione Crc”.

“E’ una grande soddisfazione creare un punto di riferimento istituzionale per lo sport ad Alba – dice il neo presidente Giulio Abbate -. La nostra è una città dinamica, con tantissime realtà sportive e attività a disposizione dei cittadini. La nostra idea è di fare dello sport un nuovo punto di eccellenza della Capitale delle Langhe e di richiamo per i turisti e i visitatori attraverso eventi sportivi di qualità”.