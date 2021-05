Alba: aperte le iscrizioni a “Spazzamondo”, giornata di raccolta rifiuti organizzata dalla Fondazione Crc

Sabato 5 giugno, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, la Fondazione CRC ha organizzato Spazzamondo – Cittadini attivi per l’ambiente, una grande campagna per raccogliere i rifiuti abbandonati in tutta la provincia – in collaborazione con il Coordinamento Provinciale della Protezione Civile Cuneo, Anci Piemonte, Uncem e Cooperativa Erica – e a cui anche il Comune di Alba ha dato la propria adesione.

I cittadini interessati possono consultare l’elenco dei Comuni partecipanti – oltre 160 diffusi su tutto il territorio provinciale – e iscriversi compilando l’apposito form entro giovedì 3 giugno sul sito www.spazzamondo.it. La Fondazione provvederà a consegnare a tutti gli iscritti, fino a esaurimento scorte, un kit personalizzato composto da sacchetti per la raccolta dei rifiuti, guanti, pinze, t-shirt e cappellino.

Il 5 giugno, in tutti i comuni coinvolti, le amministrazioni locali, in collaborazione con la Protezione civile e le organizzazioni del territorio, attiveranno a partire dalle 9,30 un punto di distribuzione dei kit e indicheranno ai partecipanti i punti di raccolta individuati. Partecipando a Spazzamondo ciascun cittadino potrà contribuire a rendere più pulito l’ambiente e aiutare il proprio Comune a vincere uno dei premi in palio: 21 mila euro complessivi per i 9 Comuni – suddivisi per fasce di residenti – che riusciranno a coinvolgere il maggior numero di partecipanti.