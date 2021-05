Al via la Campagna “Cammina, corri, pulisci” di One World

Parte la Campagna ambientale “Cammina, corri, pulisci” di One World: “Questa Terra è l’unica che abbiamo e l’inquinamento, ad esempio quello causato dai rifiuti, la sta distruggendo”.

A causa del nostro stile di vita, la routine giornaliera e l’abitudine al consumismo eccessivo ci siamo allontanati dalla natura, sottovalutando i benefici che ogni persona potrebbe trarne da un contatto sempre più stretto.

Una passeggiata al mare, una corsa in un parco, una camminata in campagna, sono attività che contribuiscono al nostro benessere psicofisico ma, troppo spesso, in questi momenti ci si imbatte in una grande quantità di rifiuti abbandonati.

One World pensa che risolvere questo problema non sia difficile ma è possibile collaborare al loro progetto in prima persona. Con un’attiva partecipazione, sinformazione e sensibilizzazione giovani, adulti e bambini possono cambiare il proprio stile di vita ed aiutare l’ambiente naturale. L’intento è di conciliare i vantaggi dell’attività fisica all’aria aperta con l’attenzione per la salute dell’ambiente.

One World vuole creare una rete sul territorio nazionale che unisca tutte le persone che hanno voglia di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, organizzando delle giornate ecologiche per ripulire aree contaminate dall’indifferenza e dalla superficialità diffusa.

E’ possibile proporsi per diventare coordinatore di zona di ONE World click -> QUI