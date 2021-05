Al via il ciclo di webinar dedicati a Paesi/aree geografiche organizzato dalla Camera di Commercio AL-AT

La Camera di commercio di Alessandria–Asti, in collaborazione con il Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte, organizza un ciclo di incontri in modalità webinar dedicati a Paesi/aree geografiche che possono offrire interessanti opportunità di business per il nostro territorio.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 25 maggio dalle ore 10:00 alle ore 12:00 ed è dedicato al SUD EST ASIATICO, con un approfondimento su SINGAPORE, INDONESIA E MALESIA.

L’ASEAN è una delle regioni più dinamiche al mondo: la rapida crescita del PIL, la popolazione giovane e numerosa e lo sviluppo del ceto medio rendono l’area estremamente attrattiva. Se considerato come un blocco economico unico, l’ASEAN rappresenta già oggi la quinta economia globale e la quarta potenza commerciale al mondo. Inoltre, con 650 milioni di abitanti (il 58% dei quali under 35), l’ASEAN è la terza regione più popolosa al mondo, dietro solo a Cina e India. I Paesi ASEAN guardano all’Italia e all’Europa con profondo interesse anche nell’ottica di consolidare e rafforzare i rapporti commerciali.

L’incontro prevede la partecipazione di Giacomo Marabiso, Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana di Singapore, che illustrerà l’evoluzione del mercato e le prospettive Post Covid nell’area del Sud-Est Asiatico, i trend dei settori più promettenti, le opportunità derivanti dall’e-commerce e l’operatività del contesto locale. Seguirà una testimonianza aziendale e uno spazio dedicato alle domande.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione, da effettuarsi entro il 24 maggio sulla pagina dedicata all’iniziativa del portale del Centro estero al link https://bit.ly/3wl9pFM.

Il giorno precedente l’evento gli iscritti riceveranno all’indirizzo mail indicato al momento dell’iscrizione il link e le credenziali per l’accesso al webinar che sarà erogato attraverso la piattaforma Zoom.