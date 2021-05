Al cinema Lumière di Asti il primo film per famiglie dopo la chiusura: ecco la programmazione

Continua al cinema Lumière di Asti la programmazione de “Il cattivo poeta” che si alternerà con il primo film per famiglie dopo la chiusura,“100% lupo”.

Successivamente dal 1° giugno sarà proposto il film drammatico sentimentale “Io rimango qui”, film che riporta ai grandi valori dell’affetto, della giovinezza e della vita vissuta “in pienezza”.

Di seguito la programmazione

VENERDÌ 28 maggio – ore 20,30: IL CATTIVO POETA

SABATO 29 maggio – ore 18,00 e 20,30: IL CATTIVO POETA

DOMENICA 30 maggio – ore 15,45: 100% LUPO – ore 18,00 e 20,30: IL CATTIVO POETA

MARTEDÌ’ 1 giugno – ore 20,45: IO RIMANGO QUI

MERCOLEDÌ’ 2 giugno – ore 18,15: 100% LUPO

ore 20,45: IO RIMANGO QUI.

Il Lumière continua ad offrire lo sconto famiglia (3 persone) con 5,50 euro a testa, ingresso gratuito ai bambini con età inferiore ai 5 anni e riduzione a 4,50 euro per i bambini dai 5 agli 8 anni non compiuti. Sconto per gruppi organizzati (almeno 15): 5 € a testa.

Lo staff sta inoltre pianificando una proiezione mattutina per domenica 6 giugno alle 11: una “prima volta” nella storia del cinema di corso Dante 188. Saranno garantite misure anticovid (distaziamento in sala, tracciabilità e misurazione temperatura). Richiesta mascherina chirurgica o Ffp2.