Aerei privati e criptovalute: il noleggio oggi passa anche per i pagamenti con Ethereum

I pagamenti con le criptovalute stanno diventando una soluzione sempre più diffusa e apprezzata al giorno d’oggi, con tantissime aziende che negli ultimi anni hanno iniziato ad accettare transazioni con le nuove monete digitali.

Anche colossi americani del settore come PayPal, Visa, MasterCard e American Express hanno cominciato a lavorare per offrire il supporto ai pagamenti in criptovalute attraverso app e carte di credito, ad ogni modo l’opzione più efficiente al momento è l’utilizzo di piattaforme specializzate come BitPay.

Tra i settori che stanno implementando questa nuova modalità di pagamento c’è la business aviation, in cui è molto gettonato l’impiego della tecnologia blockchain di Ethereum e della criptovaluta Ether. Si tratta di una piattaforma open source per le applicazioni decentralizzate, considerata il servizio migliore per la gestione di smart contract e transazioni crypto.

Come noleggiare un volo privato pagando con Ethereum

Buona parte del successo delle criptovalute è legato alla possibilità di realizzare pagamenti in modo più efficiente, un aspetto che garantisce benefici significativi sia per le aziende sia per i clienti.

Se in alcuni ambiti l’adozione delle transazioni con le monete virtuali è meno accessibile e immediata, in altri comparti questa tecnologia si sposa alla perfezione con le esigenze di operatori e consumatori. È il caso dei voli privati, un campo in cui i pagamenti crypto offrono importanti opportunità per assicurare standard qualitativi elevati.

Pagare un volo privato con Ethereum garantisce diversi vantaggi, infatti è possibile usufruire di commissioni decisamente più basse rispetto ai sistemi convenzionali, inoltre è un metodo sicuro, veloce e versatile per realizzare l’operazione.

Tra le aziende che hanno deciso di puntare su queste tecnologie c’è Fast Private Jet. Sulla piattaforma online dedicata è infatti possibile noleggiare un jet privato con ethereum, oppure scegliere altre criptovalute supportate, come per esempio Bitcoin e Ripple. In questo caso la transazione viene elaborata attraverso BitPay, un sistema avanzato e affidabile per i pagamenti con le monete virtuali: basta scaricare l’app e avere un wallet digitale con la possibilità di utilizzare anche il QR Code da scansionare con la fotocamera del telefono.

BitPay permette inoltre di convertire criptovalute in valute fiat, quindi ad esempio è possibile cambiare Bitcoin ed Ethereum in euro o dollari attraverso l’app BitPay e la carta prepagata MasterCard abbinata. L’applicazione è compatibile con tantissimi exchange crypto tra cui Coinbase, la piattaforma più utilizzata al mondo recentemente arrivata alla quotazione a Wall Street, a dimostrazione di quanto ormai queste tecnologie siano riconosciute anche dalla finanza tradizionale.

Ad ogni modo, per pagare il noleggio del volo privato con Ethereum basta rivolgersi a una piattaforma exchange, convertire euro nella criptovaluta e depositare le chiavi crittografiche all’interno di un wallet digitale.

A questo punto non rimane che installare l’app BitPay nel proprio smartphone, dopodiché è possibile accedere alla piattaforma di business aviation, selezionare il servizio richiesto e finalizzare il pagamento in Ethereum usando BitPay e il proprio wallet virtuale.

Perché conviene pagare un volo privato con Ethereum?

Le criptovalute sono una tecnologia rivoluzionaria, in grado di rendere le transazioni finanziarie più rapide, sicure e meno onerose, per questo motivo si stanno affermando come metodo di pagamento innovativo in tutto il mondo.

Per quanto riguarda Ethereum, in particolare, la piattaforma di nuova generazione è capace di elaborare fino a 18 mila transazioni al secondo, consentendo agli utenti di realizzare il pagamento in appena 15 secondi, indipendentemente dall’importo dell’operazione.

Si tratta di una performance eccezionale, considerando che con Bitcoin servono circa 10 minuti, mentre con le classiche carte di credito è necessario molto più tempo prima che l’importo venga effettivamente accreditato all’azienda. Un aspetto cruciale è l’elevata sicurezza dei pagamenti con Ethereum, infatti questa tecnologia offre uno dei sistemi più sicuri al mondo, soprattutto dopo il rilascio della versione 2.0 basata sul network in proof of stake.

Pagare con Ethereum minimizza il rischio di subire furti dei dati sensibili, frodi e attacchi hacker, in più fornisce un’alta protezione della privacy, una caratteristica essenziale per le imprese e i privati che vogliono mantenere il riserbo sui loro spostamenti. Ethereum permette di pagare in qualsiasi momento, basta avere con sé lo smartphone o il pc per accedere al proprio wallet digitale ed effettuare il trasferimento in pochi secondi.

Senza dubbio, l’uso delle tecnologie criptovalutarie è destinato ad aumentare nei prossimi anni, in quanto rappresentano l’evoluzione dei pagamenti online tradizionali, trovando sempre più applicazioni anche al di fuori di settori come la business aviation.

Image by IvaCastro from Pixabay