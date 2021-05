Ad Asti torna la raccolta alimentare “Dona la Spesa” con Nova Coop

Sabato 8 maggio torna la raccolta alimentare speciale “Dona la Spesa” organizzata da Nova Coop in collaborazione con le Onlus del territorio che si occupano di sostegno alle persone e alle famiglie in difficoltà economica. L’iniziativa, che lo scorso ha consentito di raccogliere dai nostri generosi Soci e clienti beni per un valore superiore ai 100.000 euro, si svolgerà in 65 negozi della rete vendita della Cooperativa in Piemonte e in Lombardia. Dona la Spesa, come avviene da sempre, è resa possibile grazie allo sforzo e all’impegno dei Soci Coop e dei volontari delle realtà del terzo settore.

I beni più idonei sono i prodotti alimentari a lunga conservazione come pasta, olio, riso, tonno, legumi in scatola, farina, zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, alimenti per l’infanzia e prodotti per l’igiene personale.

Nova Coop è da sempre impegnata nel sostegno alle comunità nelle quali opera attraverso la sinergia con le Onlus e le associazioni di volontariato che si occupano di sostenere i bisognosi. L’impegno solidale della Cooperativa, che si inserisce in un più ampio progetto mirato a generare “valore condiviso” per i territori, si manifesta anche attraverso il progetto Buon Fine per il recupero degli alimenti invenduti o prossimi alla scadenza, riducendo al tempo stesso lo spreco di cibo e fornendo un supporto a chi non può permettersi di fare la spesa.

“Dona la Spesa è un’iniziativa cui Nova Coop tiene particolarmente perché consente, attraverso i piccoli gesti individuali, di raggiungere il grande risultato di portare un aiuto e un conforto a persone che si trovano ad affrontare situazioni di disagio economico e che, diversamente, non potrebbero provvedere alla soddisfazione dei più elementari bisogni – dichiara Silvio Ambrogio, direttore Politiche Sociali di Nova Coop – da anni il nostro sforzo in questa direzione ha consentito di alleviare le difficoltà di molte persone restituendo alle comunità in cui Nova Coop è presente un valore tangibile e ci ha portati a stringere, grazie alle relazioni attivate dai nostri Soci volontari, rapporti con le Onlus locali per intercettare e rispondere alle necessità dei più bisognosi in modo continuativo, un impegno in cui crediamo fortemente e che ha assunto un senso ancora più grande da quando la pandemia da coronavirus ha inciso ulteriormente sulle difficoltà dei singoli e delle famiglie”.

Nella città di Asti il ricavato di “Dona la Spesa” verrà consegnato alla mensa comunale.