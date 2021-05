Ad Asti il presidio per la Palestina promosso dal Collettivo Studentesco Terzo Intermezzo

Oggi pomeriggio, sabato 22 maggio, alle 17 in Piazza San Secondo ad Asti il Collettivo Studentesco Terzo Intermezzo promuove un presidio per la Palestina.

Con un post sulla propria pagina facebook il Collettivo Studentesco Terzo Intermezzo spiega le ragioni:

“Cosa sta succedendo in Palestina?

È ormai da giorni che il popolo palestinese sta resistendo ai feroci attacchi delle milizie israeliane, che bombardano ospedali e centri abitati.

Nonostante ciò i media occidentali continuano a far circolare notizie del tutto fittizie ed estremamente di parte, raccontando di continui attacchi terroristici ai danni di Israele.

L’informazione che riceviamo ogni giorno dai nostri telegiornali è pesantemente distorta dalla realtà dei fatti: Israele sta mandando avanti l’ennesimo tentativo di compiere un genocidio nei confronti del popolo palestinese, un popolo che si difende non può essere considerato terrorista e assassino.

Per queste motivazioni chiamiamo un presidio Sabato 22 Maggio in Piazza San Secondo, per mandare la nostra solidarietà alle persone che in questo momento stanno resistendo ai sanguinari attacchi sionisti che stanno devastando il popolo palestinese

La resistenza popolare è segno di autodeterminazione e questo non potrà mai essere condannato!”