Accesso alle finali dei Campionati internazionali di giochi matematici per cinque studenti della scuola Parini

Anche quest’anno la scuola “G. Parini” dell’I.C.3 Asti ha partecipato ai Campionati internazionali di Giochi Matematici organizzati dal Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano.

“Quest’anno, data la situazione di emergenza sanitaria, i giochi si sono svolti esclusivamente in modalità online, ma ciò non ha spaventato i nostri studenti che durante l’anno si sono preparati con tenacia e costanza alla competizione”– afferma la prof.ssa Spedale che ha preparato gli alunni durante gli “allenamenti”a scuola.

Ventuno studenti delle classi seconde e terze hanno superato a novembre le selezioni interne per poter accedere poi alle fasi successive: i Giochi d’autunno (a novembre), i quarti di finale (a marzo) e le semifinali (a fine aprile).

“Logica e intuizione sono alla base della competizione in cui gli studenti hanno il compito di affrontare problemi divertenti e stimolanti dal punto di vista cognitivo, che suscitano curiosità e il desiderio di ricercare soluzioni per nulla scontate a situazioni probematiche” spiega la docente.

Sono cinque gli studenti della categoria C1 che accederanno alla finale: Catozza Alessandra, Passantino Andrea, Passantino Viola, Passarella Raffaele e Quartuccio Alessandro, tutti delle classi seconde.

Cinque alunni della classi terze (categoria C2) e cinque della classi seconde si sono inoltre classificati nelle graduatoria di merito della gara in parallelo.

La finale si svolgerà nel mese di settembre con modalità che saranno precisate entro la prima metà di giugno. In quella occasione verrà selezionata la squadra che rappresenterà l’Italia alla finalissima internazionale di Losanna.

Grandissima soddisfazione per i ragazzi che si sono impegnati in questa competizione e che adesso attendono con ansia di misurarsi con alunni provenienti da ogni parte d’Italia per la gara finale.

“In bocca al lupo a tutti i partecipanti!” è l’augurio dei loro insegnanti.