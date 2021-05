A Villanova d’Asti la dodicesima edizione di “Tutti giù per terra” contro l’abbandono dei rifiuti

Nel rispetto delle restrizioni previste per l’emergenza sanitaria, anche quest’anno il Comune di Villanova d’Asti, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti, della associazione Camminare lentamente del gruppo degli Alpini e di altre associazioni territoriali organizza “Tutti giù per terra”, giornata dedicata alla pulizia del paese.

“Il nostro ente è arrivato alla dodicesima edizione denotando una lungimirante attenzione per il territorio sin dal 2012, ben prima che ci fosse la consapevolezza in merito ai temi ambientali – è il commento del sindaco Christian Giordano – Siamo convinti che, aldilà delle mere attività estemporanee, condividere un messaggio di tutela ambientale, ad ampio spettro, sia elemento principale per sensibilizzare una vasta parte di popolazione. Speriamo in un’ampia partecipazione. Ringrazio, non avendolo mai fatto, l’azienda Fra Production di Dusino San Michele, che, in tutti questi anni, ci ha donato il materiale necessario alla raccolta dei rifiuti”.

L’appuntamento è per sabato 29 maggio alle 14 con ritrovo in piazza del Mercato, con termine alle 18. Al momento

della raccolta adesioni sarà distribuito ad ogni partecipante il pacchetto merenda. La manifestazione è aperta a tutti da 0 a 99 anni. I bambini dovranno essere autorizzati e accompagnati da un adulto.

E’ necessario munirsi di guanti resistenti, giubbotto catarifrangente (quello delle auto va bene) e calzature pesanti.

Per info: 3347735593; 3460198485