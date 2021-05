A Villafranca riaperto il Parco Valentino

I bambini tornano a giocare al Parco Valentino: dopo molti mesi di inattività dovuti all’epidemia sanitaria, il Comune ha riaperto l’area giochi, nuovamente accessibile da qualche giorno.

Scomparse le protezioni arancioni che ne impedivano l’accesso, i piccoli utenti hanno ora a disposizione vari tipi di giostre (le altalene, il ponte con attività ludiche, il girello, gli scivoli, ecc.): giochi cosiddetti inclusivi, accessibili ai bambini con disabilità ma fruibili anche da tutti gli altri.

“Nell’ambito delle norme anti Covid – spiega la sindaca Anna Macchia – il nostro personale sanifica una volta al giorno le giostre. Lo stesso intervento sarà garantito quando, a tempi brevi, riapriremo il parco giochi di regione Borgovecchio: anche in quell’area ci sono giostre nuove, collocate dal Comune tempo fa, ma mai usate per le restrizioni legate alla pandemia: adesso è arrivato il momento di riaprire”.

Al Parco Valentino (a cui possono accedere persone senza sintomatologia da infezione respiratoria e febbre, e non soggette alla quarantena) il Comune ha affisso cartelli per ricordare le regole da rispettare per giocare in sicurezza: l’utilizzo delle attrezzature è consentito esclusivamente a un bambino alla volta; la mascherina di protezione è obbligatoria per gli utenti oltre i 6 anni d’età, i genitori e gli accompagnatori; occorre mantenere la distanza di un metro tra una persona e l’altra ed evitare qualsiasi tipo di assembramento.

Al parco son facilitati anche i bambini in carrozzella, per i quali è stato allestito un tavolo su cui disegnare o fare merenda. L’area verde, rinnovata dal Comune e situata all’ingresso del centro storico, è inoltre dotata di un gazebo con panchine e di uno spazio per lo sgambamento dei cani piuttosto apprezzato dagli amici a quattro zampe.