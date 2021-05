Sabato scorso, 8 maggio, a San Damiano d’Asti è stata celebrata la Giornata Mondiale della Croce Rossa.

Per celebrare questa importante giornata e per ringraziare i Volontari della Croce Rossa per il continuo servizio a favore della collettività, l’amministrazione comunale ha previsto due importanti momenti: al mattino si è tenuta un incontro in sala consiliare a cui è seguito in piazza Libertà l’inno della Croce Rossa ed l’inno Nazionale in onore ai caduti.

Alla sera sono stati illuminati di rosso due monumenti, in piazza Libertà il monumento ai caduti e in piazza 1275 la statua dell’alpino.

Per tutta la scorsa settimana sul balcone del palazzo municipale è stata esposta la bandiera della Croce Rossa.