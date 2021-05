A Mango torna il “Mercatino nella Terra del Moscato”

A Mango domenica 23 maggio torna l’appuntamento con il “Mercatino nella Terra del Moscato”, l’evento che si svolge a partire dalle ore 11 sulla piazza XX Settembre a alla Corte del castello.

La manifestazione presenta una ricca esposizione di bancarelle dedicate all’artigianato e all’antiquariato, mentre accanto è previsto un Punto Ristoro che offre diversi piatti tradizionali, come gli affettati misti, i formaggi, gli agnolotti d’asino e poi i dolci, il tutto curato dalla Pro Loco di San Donato e dall’agriturismo Casa Bardacchino.

Non mancheranno i vini delle cantine di Mango: in degustazione i prodotti di Ca ed Curen, De Giorgis, Terrabianca e Federico Ferrero. Durante la giornata si potrà mangiare e degustare all’aperto, direttamente sulla piazza, oppure prenotare i piatti e i vini per l’asporto.

L’appuntamento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid.

Info e prenotazioni: te. 393.7241680.