A Costigliole scelta green per gli impianti di illuminazione pubblica

Il comune di Costigliole, è orientato all’ottimizzazione e al rinnovo totale della rete di illuminazione pubblica secondo i principi e i criteri che caratterizzano la visione della sua amministrazione: assoluto rispetto del comprensorio naturalistico, del paesaggio, dell’ambiente, del contenimento delle spese pubbliche, risparmio energetico, efficienza, taglio dei consumi e dell’inquinamento.

Questi risultati si ottengono grazie all’utilizzo della tecnologia LED, che grazie alla grande efficienza, abbinata ad un’elevata qualità, ci permetterà di riqualificare nel corso degli anni tutti gli impianti di Pubblica Illuminazione di Costigliole, circa 2000 punti luce aumentando la qualità del servizio e diminuendo notevolmente le spese di gestione.

Nel corso del 2020 si sono portati a termine due progetti importanti con la sostituzione di 159 punti luce, e la realizzazione di nuovi impianti in zone sprovviste con nuovi pali, nuove linee e quadri elettrici.

Quest’anno verranno eseguiti due interventi, il primo già in corso con un costo complessivo pari ad € 83.815,00 iva compresa, per sostituire 218 punti luce utilizzando quale finanziamento il diverso utilizzo di residui di mutui già contratti. Saranno eseguiti interventi sul concentrico, San Carlo, Bastia, San Michele, Loreto, Sant’Anna, Annunziata.

Il secondo intervento, ancora in corso di progettazione ma la realizzazione è prevista entro fine anno, sarà finanziato interamente con contributo statale e il costo complessivo è pari ad € 140.000,00 iva compresa, fondi che verranno utilizzati per ulteriori 210 punti luce, le zone interessate sono: centro storico e completamento concentrico, loc. Salerio, frazione Bionzo e lungo le strade provinciali e vie collegate al paese.

Durante l’inverno l’amministrazione aveva già provveduto ad illuminare il castello con la stessa tecnologia su tutti e quattro i lati. Tutti i corpi illuminanti a led posizionati e da realizzare, vengono forniti al Comune con 5 anni di garanzia, garantiranno anche notevoli risparmi sulle bollette superiori al 50% e grandi risparmi di gestione, grazie ad una minore manutenzione degli stessi (durata stimata di oltre 100.000 ore).

Si punta molto anche sul fattore sicurezza con la messa a norma degli impianti, alcuni, i più datati risultano obsolescenti e la sostituzione delle lampade di vecchia concezione. Due componenti importanti che contribuiscono al miglioramento della sicurezza stradale limitando gli incidenti e aumentando la sicurezza delle tante abitazioni isolate grazie ad un corretto uso dell’uniformità dell’illuminamento, la conseguente riduzione della criminalità e dei fenomeni di vandalismo,

Ma con l’illuminazione a led e ovviamente l’ambiente che ne ricaverà vantaggi maggiori, la scelta green porterà ad una diminuzione dell’inquinamento luminoso e delle componenti infrarosse e ultraviolette dannose per la salute, grazie al rimpiazzo delle lampade ai vapori di Mercurio (in paese ce ne sono ancora tantissime ed è ormai cessata la produzione) si riuscirà in questo modo ad evitare una possibile interruzione di un essenziale e pubblico Servizio.Inoltre la sostituzione completa degli apparecchi, includerà un minor consumo di combustibili fossili, grazie alla riduzione di CO2 con un notevole risparmio TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) e una forte riduzione nella produzione di rifiuti conferiti allo smaltimento grazie all’utilizzo di materiali totalmente riciclabili basati sul criterio produttivo “tutto metallo + vetro.

Il Sindaco Enrico Cavallero che ha tenuto per se l’assessorato lavori pubblici, si dichiara molto soddisfatto: “con la mia amministrazione, siamo riusciti a realizzare un progetto molto ambizioso sull’illuminazione pubblica, coadiuvati dai nostri tecnici e portato a termine nonostante il periodo. Oggi cominciamo a vedere risultati concreti che ci permettono di farci promotori di buone pratiche oltre che di fare un enorme passo avanti in tema di sostenibilità e Green Economy che garantirà anche un futuro migliore alle future generazioni..”