“A come Aria”: con il Cpia Asti si parla di ecologia e sostenibilità

Il Cpia di Asti, l’Istituto statale che si occupa di Istruzione degli Adulti, il 3 maggio alle 18.30, tornerà a parlare di Ecologia e Sostenibilità nella diretta streaming “A come Aria”.

Ospiti della serata saranno il Alberto Maffiotti, professore a contratto dell’università di Torino e Laura Erbetta, fisico e esperta di inquinamento dell’aria. Ambedue grandi esperti delle tematiche dell’inquinamento, a cui dedicano la propria attività professionale all’interno di ARPA Piemonte, l’agenzia che si occupa di monitorare l’ambiente e fare ricerca.

Con questi ospiti verrà approfondito il tema dell’Aria, tema molto importante rispetto alla salute e alla vivibilità del nostro territorio, temi al centro dei cambiamenti dei nostri comportamenti e stili di vita.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono uno dei tre filoni dell’educazione civica nella scuola italiana e sull’inquinamento l’agenda 2030 fissa diversi obettivi. Il tema verrà approfondito in chiave scientifica, ambientale e attraverso uno sguardo globale e locale, si parlerà dello stato di salute della nostra aria e di cos’è l’inquinamento dell’aria.

Cosa è il PM 10? Quali fonti producono polveri sottili? Quali stili di vita responsabili possiamo adottare?

Le classi di scuola media e di scuola superiore, stanno già trattando tale tematiche, ma grazie alla presenza degli esperti sarà dedicata una serata ad approfondire il tema dell’inquinamento atmosferico, tema al centro anche dei prossimi cambiamenti in chiave di sostenibilità delle nostre città.

Il CPIA, dove vi sono percorsi di Agraria e Alberghiero Enogastronomico, che hanno approfondimenti ecologici, è lieto di accogliere e ospitare Alberto Maffiotti e Laura Erbetta per questa lectio magistralis sull’aria.

L’iniziativa fa parte del percorso, “Alfabeti di cittadinanza” il percorso di educazione civica rivolto ai cittadini che il Cpia sta portando avanti in un cartellone molto ricco dedicato all’educazione civica sia in chiave di sostenibilità ambientale, che di cittadinanza intesa come partecipazione alla comunità umana.

L’appuntamento rivolto ai nostri studenti e alla cittadinanza ha l’obiettivo di far conoscere ed essere consapevoli di una risorsa così vitale sia per gli ecosistemi, per la salute dell’uomo e come possiamo renderla migliore.

La presentazione sarà visibile on line sulla pagina facebook del CPIA (QUI) e sul canale youtube della scuola.